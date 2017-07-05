Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей

В иракском городе Талль-Афар боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 200 местных жителей, которые пытались бежать в более безопасные города. Об этом сообщает заместитель главы Совета иракской провинции Найнава Нураддин Каплан, передает Агентство Анадолу.

"Жители города пытались бежать в более безопасные регионы, но были схвачены и казнены", — сообщил Каплан. Согласно сообщению, казнены этнические туркманы, перед казнью их держали в тюрьмах в течение двух месяцев. В числе убитых были женщины и дети.

Отмечено, что ИГИЛ контролирует Талль-Афар с августа 2014 года. Террористы пытаются использовать местное население в качестве "живого щита" перед армией Ирака.

Напомним, вчера в городе Рамади, в иракской провинции Анбар террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, а результате чего погибли 14 человек.



