Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей

05 июля 2017, 09:56
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Жители города пытались бежать в более безопасные регионы, но были схвачены и казнены

Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В иракском городе Талль-Афар боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 200 местных жителей, которые пытались бежать в более безопасные города. Об этом сообщает заместитель главы Совета иракской провинции Найнава Нураддин Каплан, передает Агентство Анадолу.

"Жители города пытались бежать в более безопасные регионы, но были схвачены и казнены", — сообщил Каплан. Согласно сообщению, казнены этнические туркманы, перед казнью их держали в тюрьмах в течение двух месяцев. В числе убитых были женщины и дети.

Отмечено, что ИГИЛ контролирует Талль-Афар с августа 2014 года. Террористы пытаются использовать местное население в качестве "живого щита" перед армией Ирака.

Напомним, вчера в городе Рамади, в иракской провинции Анбар террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, а результате чего погибли 14 человек.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: игил

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Боевики ИГИЛ казнили в Ираке 200 местных жителей | Происшествия | Дело
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