Джон Маккейн предупредил Трампа о последствиях снятия санкций с России

Маккейн начинает с сообщения о готовящемся телефонном разговоре между Трампом и Путиным " на фоне усиления разговоров насчет снятия санкций с России новой администрацией Белого Дома".

Маккейн предупреждает Трампа

"Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного поступка. Если он не прислушается, я буду работать с моими коллегами, чтобы превратить санкции против России в закон", — пообещал Маккейн на своей страничке в сети Facebook.

Только за последние три года под руководством Владимира Путина, пишет Маккейн, Россия вторглась в Украину, присоединила Крым, поставила под угрозу наших союзников по НАТО, и осуществила военное вмешательство в Сирии, оставляя за собой след из смерти, разрушения и невыполненных обещаний.

"Война России в Украине унесла свыше 10000 жизней украинских военнослужащих и гражданских лиц. Россия поставляла боевикам оружие, из которого сбили коммерческий самолет над Украиной, убив 298 невинных людей" — напомнил американский сенатор от шата Аризона.

Россия провела массированную наращивание военной мощи вдоль восточного фланга НАТО, провела масштабные военные учения, нарушила границы, воздушное пространство и территориальные воды своих соседей, и активизировала свои пропагандистские усилия, чтобы подорвать правительства союзников.

След России: война в Сирии и выборы в Америке

Россия, напоминает Маккейн, поддерживает кровавый режим Асада. На сирийской войне погибло около 500 тыс. людей. Были зафиксированы случаи бомбежки российскими военными из высокоточного оружия больниц и служб быстрого реагирования.

"Вместо того, чтобы бороться с ИГ, Россия сосредоточила свои операции на сирийской оппозиции. Это лишь усилило экстремистские силы в стране", — подчеркнул Маккейн.

А самая вопиющуя демонстрация пренебрежения и неуважения к американской нации со стороны Путина — намеренное вмешательство в последние президентские выборы с помощью кибератак и кампании дезинформации.

"Все эти инструменты были призваны ослабить Америку и дискредитировать западные ценности",— напоминает Маккейн. -" У каждого из последних трех президентов США были большие надежды на построение партнерских отношений с российским правительством. Каждая попытка оказалась неудачной — не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому, что Путин хочет быть нашим врагом".

Он нуждается в США в качестве своего врага, подчеркивает сенатор. "Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ".

Путин считает, что укрепление России означает ослабление Америки. Президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Владимиром Путиным.

"Он должен помнить о том, что человек на другом конце линии является убийцей и бандитом, который на каждом шагу стремится подорвать интересы американской нацбезопасности. Для нашего верховного главнокомандующего думать иначе было бы наивно и опасно".

Напомним, Трамп придерживается курса на налаживание хороших и партнерских отношений с Россией. В последние дни появилась информация о возможном снятии санкций с РФ. На своей первой пресс-конференции, Дональд Трамп заявил, что "если я нравлюсь Путину это же преимущество!".