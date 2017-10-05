Европарламент назвал незаконным референдум о независимости Каталонии

05 октября 2017, 09:16
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Ги Верхофстадт призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит "фатальное разделение общества", сказал он

Европарламент назвал незаконным референдум о независимости Каталонии | Политика | Дело Увеличить картинку

Депутаты Европарламента в среду, 4 октября, обсудили каталонский референдум и ситуацию в Испании. Все выступавшие заявили, что голосование в Каталонии было незаконным. Депутаты также раскритиковали Мадрид за чрезмерное применение силы.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал обе стороны конфликта к переговорам. Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) напомнил, что если Каталония покинет Испанию, то она покинет и ЕС, и его внутренний рынок.

Председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит "фатальное разделение общества", сказал он.

1 октября большинство каталонцев проголосовало за независимость от Испании. Этот референдум был проведен вопреки запрету Мадрида и конституционного суда Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали около 900 человек.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: каталония , референдум , европарламент , испания

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Европарламент назвал незаконным референдум о независимости Каталонии | Политика | Дело
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