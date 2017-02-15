Европарламент утвердил механизм приостановления безвиза

Европейский парламент вчера утвердил механизм приостановления безвизового режима для третьих стран. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европарламент одобрил механизм приостановления безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие две недели", — написал Йозвяк.

Отметим, что Европарламент проголосовал за механизм приостановления еще 15 декабря 2016 года, а 13 февраля состоялось формальное утверждение документа.

В этом случае не требуется повторного одобрения, кроме случаев, если у законодателей в течение суток возникнут вопросы.

Ранее сообщалось, что план-график мероприятий, которые должны пройти для получения безвизового режима Украины с ЕС состоит из:

28 февраля — триалог институтов,

21 марта — голосования в комитете Европарламента,

4 апреля — голосования на сессии Европарламента,

26 апреля — решение послов ЕС,

11 мая — утверждение Советом ЕС,

15 мая — подписание документа,

22 мая — публикация в официальном журнале ЕС,

12 июня — вступление в силу безвизового режима.