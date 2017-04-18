Facebook закрыл 30 тысяч аккаунтов, распространявших фейковые новости

18 апреля 2017, 08:22
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Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, фиксируя их повторения на сотнях фальшивых сайтов

Facebook закрыл 30 тысяч аккаунтов, распространявших фейковые новости | Общество | Дело Увеличить картинку

Социальная сеть Facebook закрыла около 30 000 фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во Франции, передает ZN.ua.

Отмечается, что Facebook применяет автоматизированные механизмы для отсеивания фейков, фиксируя их повторения на сотнях фальшивых сайтов. "Хотя эти последние усовершенствования не приведут к удалению каждого фейкового аккаунта, мы стремимся к постоянному повышению нашей результативности", — сообщил технический менеджер Facebook Шабнем Шайк. Утверждается, что компания работает над разработкой рекламных объявлений с инструкциями определения ненадежных сайтов.

Как сообщалось, недавно Facebook запретил разработчикам приложений следить за пользователями, используя их данные.

По материалам: УНИАН
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Теги: facebook , социальные сети

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Facebook закрыл 30 тысяч аккаунтов, распространявших фейковые новости | Общество | Дело
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