Фотография с убийцей российского посла в Турции получила главный приз World Press Photo

13 февраля 2017, 13:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo

Фотография с убийцей российского посла в Турции получила главный приз World Press Photo | Общество | Дело Увеличить картинку

Лучшей фотографией 2016 года был признан снимок австралийского фотографа Уоррена Ричардсона. Он сфотографировал, как беженцы передают ребенка под колючей проволокой на венгерско-сербской границе. Фотография называется "Надежда на новую жизнь".

Главный приз конкурса получил фотограф Бурхана Озбиличи за снимок убийцы российского посла в Турции.

Увидеть снимки всех победителей можно будет в 45 странах. Первая фотовыставка откроется 16 апреля в Амстердаме.

World Press Photo — это независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Нидерландах. Основанная в 1955 году, организация занимается проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области фотожурналистики. Церемония награждения проходит в Oude Kerk ("Старая Церковь") в Амстердаме. После конкурса из фотографий победителей собирают выставку, которую ежегодно посещают более миллиона человек. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.

Раздел: >
Теги: конкурс , премия , журналист

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Фотография с убийцей российского посла в Турции получила главный приз World Press Photo | Общество | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.