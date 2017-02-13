Фотография с убийцей российского посла в Турции получила главный приз World Press Photo

Лучшей фотографией 2016 года был признан снимок австралийского фотографа Уоррена Ричардсона. Он сфотографировал, как беженцы передают ребенка под колючей проволокой на венгерско-сербской границе. Фотография называется "Надежда на новую жизнь".

Главный приз конкурса получил фотограф Бурхана Озбиличи за снимок убийцы российского посла в Турции.

Увидеть снимки всех победителей можно будет в 45 странах. Первая фотовыставка откроется 16 апреля в Амстердаме.

World Press Photo — это независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Нидерландах. Основанная в 1955 году, организация занимается проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области фотожурналистики. Церемония награждения проходит в Oude Kerk ("Старая Церковь") в Амстердаме. После конкурса из фотографий победителей собирают выставку, которую ежегодно посещают более миллиона человек. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.