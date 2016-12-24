Французы построили дорогу из солнечных панелей

Во Франции, в 130 км от Парижа построили участок дороги из солнечных панелей. Об этом сообщает ЦТС, со ссылкой на Euromag.

"Система работает без сбоев. Батареи, спрятанные в асфальте, прекрасно выдерживают нагрузку и не сдвигаются с места", — рассказал местный депутат Ален Лебеф, отвечающий за проведение эксперимента.

Стоимость участка 5 млн евро, введен в эксплуатацию в городке Турувр-о-Перш (130 километров от Парижа).

Это не первое подобное строительство во Франции. В стране уже есть экспериментальные "солнечные" участки рядом с паркингами и общественными зданиями. Отрезки длиной 50-100 метров появились в департаменте Вандея (регион Земли Луары), в городке Септем-ле-Валлон (недалеко от Марселя) и в столичном департаменте Ивелин.

Полученную энергию используют тут же на месте: например, в городе Ла-Рош-сюр-Йон (административный центр Вандеи) батареи, установленные в июне 2016 года у въезда в культурно-спортивный комплекс, питают станцию для подзарядки электромобилей.