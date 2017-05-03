Греция согласовала с кредиторами меры бюджетной экономии и реформы

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что "виден белый дым", намекая на процедуру выборов Папы Римского.

"Переговоры по всем вопросам были завершены", — сообщил он.

Соглашение позволит Греции получить новую порцию кредитов, необходимых для проведения выплат по долгу в размере 7 млрд евро в июле этого года.

Еще более важно то, что в соглашении оговариваются условия для обсуждения кредиторами и Международным валютным фондом (МВФ) способов смягчения долговой нагрузки Греции.

"Я уверен, что теперь начнутся переговоры по долгу, поскольку поводов их откладывать больше нет", — заявил Э. Цакалотос.

В соответствие с соглашением Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

Помимо этого правительство страны обязалось провести трудовые реформы, приватизировать ряд активов, а также принять ряд мер для повышения конкурентоспособности экономики.

Стороны также согласовали пакет мер, главным образом снижение налогов, которые Афины смогут осуществить в случае, если экономические показатели страны окажутся лучше целевых.

Основные условия договоренностей были согласованы на заседании министров финансов государств еврозоны, состоявшемся в конце апреля, и в последние несколько дней международные инспектора кредиторов оговаривали детали финального соглашения с греческими властями.

На прошлой неделе глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум сообщил, что решение, касающееся смягчения долговой нагрузки Греции, может быть принято европейскими кредиторами страны в мае.