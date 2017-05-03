Греция согласовала с кредиторами меры бюджетной экономии и реформы

03 мая 2017, 10:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Греция согласовала с международными кредиторами меры бюджетной экономии и экономические реформы, что открывает стране доступ к очередному траншу кредитов в рамках действующей программы помощи

Греция согласовала с кредиторами меры бюджетной экономии и реформы | Экономика | Дело Увеличить картинку

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что "виден белый дым", намекая на процедуру выборов Папы Римского.

"Переговоры по всем вопросам были завершены", — сообщил он.

Соглашение позволит Греции получить новую порцию кредитов, необходимых для проведения выплат по долгу в размере 7 млрд евро в июле этого года.

Еще более важно то, что в соглашении оговариваются условия для обсуждения кредиторами и Международным валютным фондом (МВФ) способов смягчения долговой нагрузки Греции.

"Я уверен, что теперь начнутся переговоры по долгу, поскольку поводов их откладывать больше нет", — заявил Э. Цакалотос.

В соответствие с соглашением Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

Помимо этого правительство страны обязалось провести трудовые реформы, приватизировать ряд активов, а также принять ряд мер для повышения конкурентоспособности экономики.

Стороны также согласовали пакет мер, главным образом снижение налогов, которые Афины смогут осуществить в случае, если экономические показатели страны окажутся лучше целевых.

Основные условия договоренностей были согласованы на заседании министров финансов государств еврозоны, состоявшемся в конце апреля, и в последние несколько дней международные инспектора кредиторов оговаривали детали финального соглашения с греческими властями.

На прошлой неделе глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум сообщил, что решение, касающееся смягчения долговой нагрузки Греции, может быть принято европейскими кредиторами страны в мае.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: греция , экономика , кредиты

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Греция согласовала с кредиторами меры бюджетной экономии и реформы | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.