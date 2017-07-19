Greenpeace выиграл суд в Гааге против России

19 июля 2017, 11:28
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Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию в размере 5,4 млн евро за задержание судна Arctic Sunrise с активистами "Гринпис" осенью 2013 года. Такое решение вынес арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге

Greenpeace выиграл суд в Гааге против России | Политика | Дело Увеличить картинку

Согласно решению более 1,6 млн евро РФ должна выплатить в качестве компенсации причиненного судну ущерба, 3 млн евро — за материальный и нематериальный ущерб, причиненный находившимся на борту людям, 625 тысяч евро — за авансы на оплату арбитражных издержек, а также 13,5 тысяч евро — за расходы, понесенные Нидерландами в связи с выпуском банковской гарантии.

Кроме того, Россия должна выплатить проценты на все эти суммы.

Фотограф Денис Синяков, который был задержан вместе с экологами, считает, что "денег этих мы, ясное дело, не увидим, но чувствовать себя вдруг потенциально богатым очень приятно".

Напомним, команда голландского судна Arctic Sunrise была задержана российскими властями 19 сентября 2013 года после попытки провести акцию протеста на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Судно было отбуксировано в Мурманск, а 30 человек, находившихся на борту, арестованы. Изначально их обвинили в пиратстве, однако позже обвинения были переквалифицированы на хулиганство.

В ноябре 2013 года члены команды Arctic Sunrise были освобождены под залог в размере 2 млн рублей, а в конце декабря того же года они попали под амнистию, объявленную в связи с 20-летием российской конституции. В июне 2014 года с судна Arctic Sunrise был снят арест, а в августе оно вернулось в Амстердам.

По материалам: BBC
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Теги: greenpeace , гаагский суд , россия

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Greenpeace выиграл суд в Гааге против России | Политика | Дело
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