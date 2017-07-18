Грузия заманивает украинский бизнес свободными торговыми режимами с Турцией и Китаем

18 июля 2017, 16:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Грузия рассчитывает до конца года запустить свободный торговый режим с Индией

Грузия заманивает украинский бизнес свободными торговыми режимами с Турцией и Китаем | Экономика | Дело Увеличить картинку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал украинским бизнесменам создать максимально комфортные условия для развития бизнеса в Грузии.

"Мы придаем большое значение сотрудничеству с бизнес-сектором, поскольку считаем, что именно это является главной движущей силой экономического развития. Сегодня мы готовы предложить украинским деловым кругам существующие в Грузии максимально комфортные условия для развития бизнеса", — заявил Квирикашвили, выступая во вторник на грузино-украинском бизнес-форуме.

При этом он отметил, что украинские предприниматели смогут воспользоваться также свободными торговыми режимами Грузии с Турцией, Китаем, Гонконгом и с большой вероятностью, уже с конца будущего года с Индией, с которой уже существует двусторонняя заинтересованность и начаты консультации.

По его словам, Грузия и Украина участвуют в региональных транзитно-транспортных проектах глобального значения, и у обеих стран существует большой потенциал для развития и углубления плодотворного сотрудничества во всех сферах.

По материалам: Интерфакс
Раздел: >
Теги: грузия , петр порошенко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Грузия заманивает украинский бизнес свободными торговыми режимами с Турцией и Китаем | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
США подозревают Украину во вмешательстве в президентские выборы США подозревают Украину во вмешательстве в президентские выборы Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину Компромат на Хиллари Клинтон собирал генпрокурор России — Дональд Трамп-младший Компромат на Хиллари Клинтон собирал генпрокурор России — Дональд Трамп-младший
Все новости
Комментируемые
1 Siemens подал иск на российскую компанию, доставившую ее газовые турбины в Крым 2 "Лаборатория Касперского" разрабатывала для ФСБ секретный проект защиты от хакеров — Bloomberg 3 Почему производитель фитнес-браслетов Jawbone, получив $900 млн, прекратил существование 4 Компромат на Хиллари Клинтон собирал генпрокурор России — Дональд Трамп-младший 5 Четыре арабские страны оставили в силе санкции против Катара
Все новости
Видео
 В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Все видео
Фото
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Все фото
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.