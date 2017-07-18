Грузия заманивает украинский бизнес свободными торговыми режимами с Турцией и Китаем

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал украинским бизнесменам создать максимально комфортные условия для развития бизнеса в Грузии.

"Мы придаем большое значение сотрудничеству с бизнес-сектором, поскольку считаем, что именно это является главной движущей силой экономического развития. Сегодня мы готовы предложить украинским деловым кругам существующие в Грузии максимально комфортные условия для развития бизнеса", — заявил Квирикашвили, выступая во вторник на грузино-украинском бизнес-форуме.

При этом он отметил, что украинские предприниматели смогут воспользоваться также свободными торговыми режимами Грузии с Турцией, Китаем, Гонконгом и с большой вероятностью, уже с конца будущего года с Индией, с которой уже существует двусторонняя заинтересованность и начаты консультации.

По его словам, Грузия и Украина участвуют в региональных транзитно-транспортных проектах глобального значения, и у обеих стран существует большой потенциал для развития и углубления плодотворного сотрудничества во всех сферах.