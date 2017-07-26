Какие экономические санкции против России предусмотрены в новом законопроекте США

Во вторник Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР. "За" проголосовали 419 конгрессменов при необходимых 290 голосах.

Документ называется "Противодействие противникам Америки через санкции".

Законопроект изначально предусматривал санкционное давление только на Иран, но затем в нем появились статьи, касающиеся России и Северной Кореи. Посольство Украины в США сообщило экономические аспекты этих санкций против РФ.

Документ предусматривает оказание Штатами помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов. Также остался пункт, против которого выступал ряд европейских энергетических компаний, — продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

В разделе "Украинская энергетическая безопасность" есть следующий пункт:

"9) продолжать выступать против трубопровода NordStream-2, учитывая его пагубные последствия для энергетической безопасности Европейского Союза, развития газового рынка в Центрально-Восточной Европе, энергетических реформ в Украине".

Под санкции могут попасть не только энергетические компании России. Законопроект предусматривает возможность введения санкций против госпредприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях, и на железнодорожном транспорте.

Предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности.

Законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Проект закона предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" с бюджетом $250 млн на 2018-2019 финансовые годы.

На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн.

Теперь эта законодательная инициатива должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.

Напомним, в начале июля Financial Times писала, что представители крупнейших энергетических компаний Европы призвали США отказаться от угроз ввести санкции в связи с реализацией проекта "Сверенный поток-2".

"Американцы хотят ввести санкции на проект, осуществляемый не на территории США, в котором не участвуют компании из США и который оплачивается не американскими долларами, — заявила гендиректор французской генерирующей компании Engie Изабель Кошер. — Европейцы должны мобилизовать свои усилия по данному вопросу. Это недопустимое вмешательство в дела европейских стран".

В июне Сенат США проголосовал за законопроект о расширении санкций против России, и в нем есть отдельный параграф про "Северный поток 2", в котором говорится, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта.

"Предлагаемые санкции затронут не только Россию, но и Европу и Германию, — заявил глава германской Uniper. — Я призываю все вовлеченные стороны не превращать проект в пешку в политической игре, и предоставить европейцам самим решать проблему поставок энергоносителей в Европу".

По словам источников, аналогичного мнения придерживаются руководители компаний OMW и Wintershall.

Издание отмечало, что угроза санкций со стороны США может иметь экономический аспект, поскольку Штаты намерены стать нетто-экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и видят потенциал в поставках газа в Европу. Соответственно, противодействие строительству "Северного потока 2" может создать дополнительные трудности для России и повысить конкурентоспособность американских энергетических компаний на европейском рынке.