Каталония объявит о независимости в ближайшие дни — Пучдемон

04 октября 2017, 08:30
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Глава региона заверил, что его правительство в скором времени начнет действовать по вопросу провозглашения независимости

Каталония объявит о независимости в ближайшие дни — Пучдемон | Политика | Дело Увеличить картинку

Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни. Об этом заявил лидер региона Карлес Пучдемон, передает BBC.

Он сказал, что его правительство начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей.

На вопрос, что если испанское правительство вмешается и возьмет под контроль правительство Каталонии, Пучдемон сказал, что это будет "ошибка, которая все изменит".

По словам лидера региона, связи между официальным Мадридом и его администрацией сейчас нет.

Король Испании Фелипе VI призвал правительство защитить конституционный порядок в Каталонии и осудил организаторов референдума о независимости региона, заявив, что они поставили себя вне закона.

2 октября правительство Каталонии опубликовало предварительные результаты референдума о независимости региона после обработки 99% бюллетеней: "за" независимость от Испании проголосовали 90,09% граждан автономного сообщества, "против" — 7,87%.

Референдум о независимости Каталонии начался на фоне попыток полиции помешать проведению голосования. Полицейские захватывали избирательные бюллетени и урны. На некоторых участках полиция пыталась блокировать входы в здания. По данным СМИ, правоохранители, прибывшие из других регионов Испании, использовали против сторонников референдума резиновые пули. Пострадали около тысячи человек.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: испания , каталония , референдум

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Каталония объявит о независимости в ближайшие дни — Пучдемон | Политика | Дело
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