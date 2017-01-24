Китай пытается ограничить отток капитала через биткойн

Три крупнейших биржи криптовалют в Китае — BTCC, Huobi и OKCoin — с 24 января ввели комиссию на операции с биткойном в размере 0,2% за транзакцию.

Как пишет The Wall Street Journal, таким образом китайские регуляторы пытаются ограничить спекуляции на рынке криптовалют и сдержать отток капитала из страны в обход мер валютного контроля.

На прошлой неделе ЦБ Китая провел выездные проверки на торговых площадках с целью убедиться в наличии правильных лицензий, систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также мер предотвращения манипулирования рынком.

По данным CoinBase, во вторник курс биткойна составляет около $900, то есть вдвое превышает уровень на январь прошлого года. Однако с пика текущего года криптовалюта подешевела более чем на 20%.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.