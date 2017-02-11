Курс на Brexit. Что будет с Великобританией дальше и как это отразится на Украине

Мосты сожжены

Премьер Великобритании Тереза Мэй взяла курс на осуществление плана "Брексит" сразу, как только пришла к власти. В январе 2017 года, выступая перед парламентом, она заявила, что британское правительство намерено запустить Brexit уже в этом марте. Сама процедура выхода Британии из ЕС будет проходить в несколько этапов и займет два года.

"Мы оставляем Евросоюз, однако не оставляем Европу. Референдум по выходу из ЕС, который состоялся в стране в прошлом году, был голосованием за восстановление парламентской демократии в нашем понимании", — заявила Мэй в Палате представителей 17 января и уже через две недели опубликовала "Белую книгу", в которой изложила план выхода страны из Евросоюза.

Парламент в Британии состоит из двух палат — Палаты представителей (нижняя) и Палаты лордов (верхняя). Верхняя палата не избирается, а состоит из 821 лорда. Нижняя палата состоит из 650 депутатов, которые избираются на выборах каждые 5 лет.

Законопроект о Brexit поступил в нижнюю палату Парламента и вызвал там острые дискуссии. В итоге Мэй согласилась внести в документ коррективы.

Противникам Brexit из партии консерваторов пообещали, что страна не будет полностью рвать связи с европейскими рынками, лейбористов успокоили тем, что правительство договорится с Шотландией и Северной Ирландией.

В результате 8 февраля нижняя палата Парламента одобрила "Белую книгу" Мэй, 494 депутата проголосовали "за".

Что дальше?

Теперь "Белую книгу" должна рассмотреть палата лордов. Ожидается, что документ примут в третьем чтении 7 марта.

9-10 марта выход Британии из ЕС намерены рассмотреть на саммите в Брюсселе.

"Белая книга" формулирует амбициозные цели: соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, новое таможенное соглашение, но теперь уже без огромных взносов в общий бюджет ЕС. При этом непонятно, с какой стати Брюссель, где постоянно высказываются против "выковыривания изюминок" Лондоном после Brexit, должен на это пойти", — спрашивает журналистка Биргит Маас.

Через две недели после саммита, 25 марта, стороны еще раз встретятся в Брюсселе, чтобы отметить 60 годовщину Римского договора, который лег в основу Евросоюза.

30 марта Тереза Мэй намерена запустить Brexit. По ее словам, процесс выхода Великобритании из ЕС займет два года.

С этим не соглашается дипломат, председатель правления ОО "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан. Он уверен, что на это уйдет не менее 4 лет. "Последствия Brexit можно будет понять не ранее, чем через 2-3 года после того, как вступит в силу соглашение Великобритании с ЕС и его государствами-членами о выходе из Евросоюза. Это 2-3 года переговоров, 1-3 года (здесь очень сложно прогнозировать) займет ратификация всеми национальными парламентами, Европарламентом и Советом ЕС. Так что это еще как минимум 4-5 лет", — утверждает Трюхан.

Не так страшен черт, как его малюют

В первые дни после того, как стали известны результаты референдума, многие говорили о резком падении экономики Великобритании. Айван Роджерс, до недавнего времени посол Великобритании при ЕС, предостерегает, что Brexit может стоить Лондону 60 миллиардов евро. По расчетам Роджерса, до заключения новых договоров переговоры могут длиться около десяти лет.

На результаты голосования отреагировал также курс фунта стерлингов. Сразу после публикации итогов референдума фунт упал с $1,50 до $1,32.

Сейчас падение курса продолжается. Ожидается, что в июне 2017 года он упадет до $1,2.

Потрясения ожидают и атомную энергетику, где работают почти 66 тысяч британцев. Правительство заявило, что планирует выйти из Европейского сообщества по атомной энергетике (Евратом), которое обеспечивает контроль над отраслью.

Кроме того, из 853 тысяч поляков, проживавших в Великобритании до референдума, 120 тысяч уже покинули или планируют покинуть Соединенное Королевство. Они работали преимущественно в строительстве и сфере обслуживания. Теперь на их место должны прийти британцы.

Также стоит отметить, что намерение выйти из ЕС отразилось на ценах в розничной торговле, которые сразу полезли вверх. Британский консорциум розничных торговцев выступил с заявлением о грядущем подорожании товаров при возвращении страны в лоно ВТО. По их оценкам, цены на одежду могут вырасти на 16%, на мясную продукцию — на 27%.

Но это лишь одна сторона медали. Паникой вокруг Brexit могу воспользоваться СЕО крупных компаний. "Хотя много бизнеса уходит из Британии, те, кто остаются, могут претендовать на высшие доходы", — считает журналист Дэвид Хеллер.

К тому же, вопреки прогнозам, сейчас не наблюдается массового бегства компаний из страны.

"Мы верим в Соединенное Королевство, мы считаем, что у вас все будет хорошо. Да, на дороге встретится немало ухабов, но Соединенное Королевство справится", — сказал гендиректор Apple Тим Кук на встрече с премьер-министром страны Терезой Мэй в четверг, 9 февраля.

Дирекция самого крупного банка Швеции "Handelsbanken" планирует увеличить количество своих филиалов в стране.



"Моя стратегия оказалась особенно эффективной в плане привлечения малого британского бизнеса в поисках финансирования. И, несмотря на Brexit, мы добавим филиалы в Великобритании", — сказал исполнительный директор шведского банка Андрес Бувин.

Brexit и Украина

Brexit — это вопрос не только внутренней жизни Великобритании, выход страны из ЕС повлияет на ситуацию во всем регионе.

"Появляется еще один самостоятельный европейский игрок, приоритетов которого еще точно никто не понимает, даже Лондон. Высокоинтеграционную модель экономики необходимо чем-то заменить. Нельзя исключать усиление глобальной роли Великобритании через углубление ее сотрудничества с Китаем, Индией и другими мощными странами. Евросоюз несколько ослабнет, ведь речь о стране, которая входит в тройку самых мощных государств союза. По сути, это самый большой вызов для ЕС с момента его создания", — считает Вадим Трюхан.

Он отмечает, что Великобритания в рамках ЕС всегда была надежным, хотя и довольно прагматичным, партнером Украины, причем — партнером-тяжеловесом. "Именно Британия совместно с Польшей стала инициатором Европейской политики соседства и Восточного партнерства. Поэтому Brexit ударит и по Украине", — заключает дипломат.

Вместе с тем, Великобритания отныне становится серьезным самостоятельным игроком в регионе и мире.

"Руководство страны уже заявило о поддержке Украины в ее противостоянии агрессии и уже предоставляет довольно серьезную помощь, хотя пока еще речь не идет о летальном оружии", — отмечает Вадим Трюхан.

По его словам, стратегически для Киева даже выгодно, чтобы Лондон начал играть более самостоятельную и активную роль по отношению к кризису из-за агрессии путинской России.