Ле Пен уличили в плагиате

02 мая 2017, 13:30
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1 мая в Вильпенте Ле Пен произнесла речь, в которой обнаружили несколько совпадений с предвыборным выступлением Франсуа Фийона 15 апреля в Пюи-ан-Веле

Ле Пен уличили в плагиате | Политика | Дело Увеличить картинку

Кандидата на пост президента Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен ряд французских средств массовой информации уличил в плагиате предвыборных выступлений бывшего оппонента Франсуа Фийона, передает BFMTV.

В частности, 1 мая в Вильпенте Ле Пен произнесла речь, в которой обнаружили несколько совпадений с предвыборным выступлением Фиойна 15 апреля в Пюи-ан-Веле.

Сообщается, что Ле Пен фактически дословно повторила тезис о значимости Пиренеев и Альп, которые одновременно отделяют и соединяют Франции с соседними регионами. Кроме того, Ле Пен использовала несколько фраз Фийона о величии французского языка.

Также сообщается, что сегодня ряд французских радиостанций передают в наложении записи выступлений Ле Пен и Фийона, в которых совпадают произнесенные слова.

Напомним, ранее сообщалось, что Ле Пен предложила создать альтернативу Евросоюзу.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: франция , выборы , президентские выборы

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Ле Пен уличили в плагиате | Политика | Дело
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