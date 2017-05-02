Ле Пен уличили в плагиате

Кандидата на пост президента Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен ряд французских средств массовой информации уличил в плагиате предвыборных выступлений бывшего оппонента Франсуа Фийона, передает BFMTV.

В частности, 1 мая в Вильпенте Ле Пен произнесла речь, в которой обнаружили несколько совпадений с предвыборным выступлением Фиойна 15 апреля в Пюи-ан-Веле.

Сообщается, что Ле Пен фактически дословно повторила тезис о значимости Пиренеев и Альп, которые одновременно отделяют и соединяют Франции с соседними регионами. Кроме того, Ле Пен использовала несколько фраз Фийона о величии французского языка.

Также сообщается, что сегодня ряд французских радиостанций передают в наложении записи выступлений Ле Пен и Фийона, в которых совпадают произнесенные слова.

Напомним, ранее сообщалось, что Ле Пен предложила создать альтернативу Евросоюзу.