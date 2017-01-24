Меркель рассказала о новой исторической эпохе

24 января 2017, 10:23
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Спустя 25 лет после окончания Холодной войны наступает новая историческая эпоха, и решить проблемы в ней можно только с помощью открытости, считает Ангела Меркель

Увеличить картинку Фото: Facebook Ангелы Меркель / Uwe Venth

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир вступает в новую историческую эпоху. При этом она уверена, что решить проблемы, связанные с глобализацией, поможет открытость.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая", — цитирует политика агентство Reuters.

По мнению Меркель, несмотря на то, что некоторые мечтают о "возвращении к маленькому миру", правильным ответом на глобальные вызовы перед человечеством будет не изоляция, а открытость.

"Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма", — добавила Меркель.

По ее мнению, немцы должны показать, что "придерживаются основных принципов нации".

Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал новой вехой в мировой истории избрание Дональда Трампа на пост президента США. Дипломат считает, что "с избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом".

По материалам: РИА Новости
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Теги: ангела меркель

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