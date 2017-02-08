На ЧМ-2022 в Катаре тратят по полмиллиарда долларов в неделю

08 февраля 2017, 17:30
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Власти Катара рассказали, на что будут потрачены $200 млрд, выделенные на подготовку к ЧМ-2022

На ЧМ-2022 в Катаре тратят по полмиллиарда долларов в неделю | Общество | Дело Увеличить картинку

Власти Катара тратят почти $500 млн в неделю на проекты, связанные с организацией чемпионата мира по футболу, который состоится здесь в 2022 году. Об этом рассказал министр финансов королевства Али Шариф Аль-Имади, сообщает The Guardian.

Такой уровень расходов сохранится еще в течение трех-четырех лет, добавил министр. Всего Катар вложит в подготовку к ЧМ-2022 более $200 млн, причем 90% контрактов уже распределены. Планируют построить не только стадионы, но и объекты инфраструктуры: дороги, аэропорты, больницы.

Министр финансов отметил, что чемпионат в Катаре не является рекордно дорогим.

Бюджет на ЧМ защищен от сокращений, несмотря на то, что в последнее время Катар вынужден был прибегнуть к бюджетным ограничениям из-за колебаний цен на энергоносители.

Страна, обладающая третьими по величине в мире запасами природного газа и производящая до 800 тыс. баррелей нефти в день, была вынужден затянуть пояс после обвала цен на нефть в 2014-м.

2016 год страна закончила с дефицитом $12 млрд, впервые за 15 лет. Бюджет 2017 года сверстан с учетом дефицита $7,7 млрд.

  • Решение о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре вызвало критику из-за неготовности страны к приему первенства, пишет "Медуза".
  • В том числе критики отмечали непригодные климатические условия — летом температура воздуха достигает 50 градусов. Потому все стадионы, где будут проходить матчи, оборудуют кондиционерами, работающими в том числе на солнечной энергии.
  • Решение ФИФА критиковали и правозащитники, так как в Катаре активно используют труд мигрантов. В декабре 2016 года власти королевства упразднили существовавшую в стране систему "крепостного" контроля над приезжими работниками.

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Теги: чемпионат мира , футбол , катар , нефть , бюджет

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На ЧМ-2022 в Катаре тратят по полмиллиарда долларов в неделю | Общество | Дело
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