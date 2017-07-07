Накануне саммита G20 в Гамбурге произошли беспорядки

07 июля 2017, 09:10
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Акции протеста, приуроченные к саммиту стран G20, к ночи переросли в беспорядки, инициированные хулиганствующими левыми экстремистами. Ситуация нормализовалась лишь к утру 7 июля

Накануне саммита G20 в Гамбурге произошли беспорядки | Общество | Дело Увеличить картинку

Накануне саммита G20, который открывается 7 июля, в Гамбурге прошли акции протеста, которые в ряде районов города переросли в столкновения полиции, с хулиганствующими левыми экстремистами из так называемого "Черного блока" — аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения.

Беспорядки в Гамбурге вспыхнули почти сразу после начала акции протеста "Welcome to Hell", приуроченной к началу саммита стран "большой двадцатки". Полиция остановила шествие, чтобы изолировать из толпы в 12 тыс. демонстрантов примерно 1 тыс. экстремистов "Черного блока" в масках и одежде черного цвета, так как ношение масок, закрывающих лицо, во время демонстраций является нарушением закона о массовых мероприятиях.

Это резко обострило ситуацию. Экстремисты, затесавшиеся в ряды мирных демонстрантов, начали забрасывать полицейских бутылками, дымовыми шашками, петардами и другими предметами. В ответ полиция применила водометы и перечный газ. Вскоре после начала столкновений организаторы "Welcome to Hell" сообщили, что акция протеста завершена.

Однако некоторое время спустя обстановка снова накалилась — демонстранты, согласовавшие с полицией возобновление шествия в районе Санкт-Паули, вновь атаковали стражей порядка. Колонну протестующих остановили на улице Рипербан, поскольку среди них опять находились левацкие экстремисты "Черного блока" в масках.

В ходе столкновений с протестующими 76 полицейских получили различные ранения. Пятеро были доставлены в больницу. В частности, один полицейский получил повреждение глаза в результате взорвавшейся поблизости петарды. О числе пострадавших демонстрантов до утра пятницы сообщений не поступало.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) процитировал в Twitter заявление канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel): "Я выражаю уважение мирным демонстрантам, они пользуются своим демократическим правом. Те же, кто проявляет агрессию, издеваются над демократией". По словам Меркель, насильственным протестам "нет оправдания".

Ближе к утру, когда обстановка уже стала нормализоваться, с чердака одного из зданий на полицейских выбросили тысячи самодельных 1-долларовых банкнот с надписью "United States of Ignorance". На лицевой стороне купюр была изображена голова белого медведя, на обратной стороне — заяц в костюме и галстуке.

В квартале Шанценфиртель хулиганствующие демонстранты поджигали велосипеды, мусор и другие предметы. Пламя одного из уличных пожаров достигало трех метров в высоту. На некоторых улицах на проезжей части были разбросаны дорожные шипы. В районе Санкт-Паули и соседнем квартале Шанценфиртель большое число людей в масках громили витрины магазинов и автомобили.

Лишь к 4 часам утра ситуация нормализовалась. Однако уже к восьми часам утра появились сообщения о том, что противники саммита G20 готовят новую волну протестов и небольшими группами двигаются к центру города. В пятницу они собираются блокировать маршруты движения автомобильных кортежей с участниками встречи "большой двадцатки" и провести крупную акцию в гамбургском порту.

Безопасность в Гамбурге в связи с открывающимся 7 июля саммитом стран "Группы двадцати" обеспечивают около 20 тысяч полицейских.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: g20 , германия

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Накануне саммита G20 в Гамбурге произошли беспорядки | Общество | Дело
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