Нападение в Марселе: двое погибших

01 октября 2017, 16:54
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Полиция рассматривает версию теракта

Нападение в Марселе: двое погибших | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Два человека погибли в воскресенье на вокзале Сен-Шарль в Марселе в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом.

"От ножевой атаки погибли двое людей", — сообщили в полиции.

Нападавший был ликвидирован стражами правопорядка.

Прокуратура в свою очередь подтвердила смерть нападаювшего.

Французские службы безопасности проводят эвакуацию людей с вокзала Сен-Шарль в Марселе после поступления сообщений о нападении человека, вооруженного ножом, сообщают в воскресенье западные СМИ. В районе идет спецоперация. Представители французских органов правопорядка называют происходящее "серьезным инцидентом для полиции".

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что следствие рассматривает нападение как теракт. Сообщается, что во время нападения мужчина выкрикивал "Аллах акбар!".

Полиция проводит расследование.

На место событий выехал глава МВД Франции Жерар Коллон, добавляют СМИ.

Также стало известно, что расследованием нападения неизвестного с ножом на прохожих на вокзале в Марселе занялся антитеррористический комитет, сообщает AFP.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: франция , теракт

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Нападение в Марселе: двое погибших | Происшествия | Дело
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