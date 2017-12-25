Навальному официально отказали в участии в выборах президента России

25 декабря 2017, 17:10
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Причиной отказа является непогашенная судимость

Навальному официально отказали в участии в выборах президента России | Политика | Дело Увеличить картинку

Центризбирком РФ отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России, сообщают "Ведомости".

В проекте решения, за который проголосовали 12 членов ЦИКа, причиной отказа названо отсутствие пассивного избирательного права. В частности, постановление Конституционного суда ограничивает такое право для осужденных по тяжким статьям. В ЦИКе отметили, что Навальный был осужден в феврале этого года и приговорен к 5 годам лишения свободы по делу "Кировлеса".

При этом в ЦИКе отметили, что это единственная причина недопуска оппозиционного кандидата к выборам.

"Уверяем вас, мы будем активны и никто не признает эти выборы", — заявил Навальный в здании Центризбиркома.

Напомним, сегодня Ксению Собчак официально выдвинули кандидатом в президенты России.

По материалам: Ведомости
Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Навальному официально отказали в участии в выборах президента России | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму
Все новости
Комментируемые
1 В Израиле может появиться собственная криптовалюта 2 Ультраправые в правительстве Австрии: что это значит для Украины и Европы 3 Сдержать нельзя воевать: как КНДР раскалывает американскую политику 4 Белый дом назвал Россию и Китай угрозой нацбезопасности США 5 Создатель биткойна вошел в топ-50 самых богатых людей мира
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.