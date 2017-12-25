Навальному официально отказали в участии в выборах президента России

Центризбирком РФ отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России, сообщают "Ведомости".

В проекте решения, за который проголосовали 12 членов ЦИКа, причиной отказа названо отсутствие пассивного избирательного права. В частности, постановление Конституционного суда ограничивает такое право для осужденных по тяжким статьям. В ЦИКе отметили, что Навальный был осужден в феврале этого года и приговорен к 5 годам лишения свободы по делу "Кировлеса".

При этом в ЦИКе отметили, что это единственная причина недопуска оппозиционного кандидата к выборам.

"Уверяем вас, мы будем активны и никто не признает эти выборы", — заявил Навальный в здании Центризбиркома.

Напомним, сегодня Ксению Собчак официально выдвинули кандидатом в президенты России.