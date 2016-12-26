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Не друг ты мне больше. Как Израиль с Украиной поссорился

26 декабря 2016, 15:05
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Давний конфликт между Израилем и Палестиной мало кого не задел в международной политике. ООН регулярно предлагает пути решения военного конфликта. В прошлом году Украина стала непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы, в результате и Киев оказался втянутым в конфликт на Ближнем Востоке

Не друг ты мне больше. Как Израиль с Украиной поссорился | Политика | Дело Увеличить картинку

Из-за чего сыр-бор?

В минувшую пятницу Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Принятое решение объясняется тем, что застройка "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". 14 из 15 стран поддержали резолюцию. США воздержались и не стали накладывать вето, как обычно бывает при принятии подобных резолюций в отношении Израиля. За резолюцию проголосовали Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

Израиль прислушался к резолюции?

Иерусалим назвал резолюцию антиизраильской и абсурдной. Власти заявили, что не собираются прекращать строительство на палестинских землях, называя Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим своей исторической территорией.

Голосование Украины — нож в спину Израиля?

19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается агрессором, а Крым — временно оккупированной территорией. Это стало поводом для разговоров, что Украина была обязана поддержать Израиль.

Израиль не хочет "общаться" только с Украиной?

Нет. Власти Израиля в ответ на резолюцию отменили визит не только Владимира Гройсмана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отменил встречу с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели. Еще Нетаньяху поручил израильскому МИД закрыть все программы помощи Сенегалу, также оттуда, как и из Новой Зеландии, отозваны послы для срочной консультации. Кроме того, МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, а также проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле. На заседании военно-политического кабинета Нетаньяху запретил министрам посещать страны, которые голосовали за резолюцию, и все встречи с коллегами из этих стран.

Как отреагировала Украина на ответ Израиля?

МИД Украины в своем заявлении отметил, что официальный Киев занимает последовательную и сбалансированную позицию относительно израильско-палестинского конфликта, выступает за мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины. МИД отмечает, что Украина неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, а также насилие и подстрекательство к нему с палестинской стороны.

"Наше государство последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение. Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами", — подчеркивается в сообщении.

Также в МИД уверены, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружественным украинско-израильским отношениям, которые основаны на взаимном уважении и общности интересов".

По материалам: "Дело"
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Теги: израиль, владимир гройсман, оон

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Не друг ты мне больше. Как Израиль с Украиной поссорился | Политика | Дело
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