Нобелевскую премию мира получила международная кампания по отказу от ядерного оружия

06 октября 2017, 12:35
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Нобелевский комитет отметил вклад организации по пропаганде отказа от ядерного оружия во всем мире и неустанную работу кампании в этом направлении в 2016 году

Нобелевскую премию мира получила международная кампания по отказу от ядерного оружия | Общество | Дело Увеличить картинку

Международная кампания по отказу от ядерного оружия названа лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году, сообщили в Нобелевском комитете сегодня днем. Кампания представляет собой коалицию организаций из более чем ста стран мира, которая сотрудничает ради запрета создания и использования ядерного оружия на всей планете.

"Организация получает награду за свою работу, чтобы привлечь внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров", — идет речь в официально пресс-релизе Нобелевского Комитета.

Нобелевский комитет подчеркнул, что мир без оружия массового поражения — важная часть завещания Альфреда Нобеля. Дальнейшие шаги в этом вопросе должны сделать страны, которые таким оружием располагают, инициировав переговоры. На сегодня в мире насчитывается 15 000 единиц ядерного оружия.

Напомним, Нобелевскую премию мира ранее 26 раз получали организации, последняя из них — Национальный Квартет Диалога в 2015 году. Она занималась поддержкой демократии в Тунисе после Жасминовой Революции в 2011 году. Кроме того,19 премий было вручено в области разоружения.

Ранее Нобелевскую премию в этом году вручили по физике, медицине, химии и литературе.

По материалам: "Дело"
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Теги: нобелевская премия

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Нобелевскую премию мира получила международная кампания по отказу от ядерного оружия | Общество | Дело
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