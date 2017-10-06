Нобелевскую премию мира получила международная кампания по отказу от ядерного оружия

Международная кампания по отказу от ядерного оружия названа лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году, сообщили в Нобелевском комитете сегодня днем. Кампания представляет собой коалицию организаций из более чем ста стран мира, которая сотрудничает ради запрета создания и использования ядерного оружия на всей планете.

"Организация получает награду за свою работу, чтобы привлечь внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров", — идет речь в официально пресс-релизе Нобелевского Комитета.

Нобелевский комитет подчеркнул, что мир без оружия массового поражения — важная часть завещания Альфреда Нобеля. Дальнейшие шаги в этом вопросе должны сделать страны, которые таким оружием располагают, инициировав переговоры. На сегодня в мире насчитывается 15 000 единиц ядерного оружия.

Напомним, Нобелевскую премию мира ранее 26 раз получали организации, последняя из них — Национальный Квартет Диалога в 2015 году. Она занималась поддержкой демократии в Тунисе после Жасминовой Революции в 2011 году. Кроме того,19 премий было вручено в области разоружения.

Ранее Нобелевскую премию в этом году вручили по физике, медицине, химии и литературе.