Обама продлил санкции против России. Трамп рассказал, в каком случае он их отменит

Президент Соединенных Штатов Барак Обама продлил на год действие санкций, введенных против России в связи с ее действиями в Крыму и на Донбассе. Об этом говорится в документах, опубликованных 13 января на сайте Белого дома.

В своем письме спикерам обеих палат конгресса американский президент сообщил, что "необходимо продолжать режим чрезвычайного положения", введенный в соответствии с указом 13660 от 6 марта 2014 года из-за событий в Украине, а также в соответствии с последующими указами, которые расширяли санкции в отношении России.

"Действия и политика, из-за которых были приняты эти указы, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в документах.

Обама также перечислил, что именно представляет угрозу для США. "Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, включая его намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине", — говорится в письме Обамы.

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал введенные санкции. Он заявил, что не будет определенное время снимать с России санкции, но готов встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным после своей инаугурации, ссылаясь на интервью Трампа газете Wall Street Journal сообщает на своем сайте Радио Свобода.

Как сообщает издание, в часовом интервью Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Б.Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем, он отметил: "если вы ладите, и Россия реально помогает нам, зачем сохранять санкции, если кто-то делает замечательное дело?".

Как пишет газета, избранный президент предположил, что он может отменить санкции, введенные президентом Обамой в декабре в ответ на российские кибератаки во время президентской кампании, если Россия окажет серьезную помощь в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для Соединенных Штатов.