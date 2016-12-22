Опасен для государства: что известно о подозреваемом в берлинском теракте

Призрак Ниццы над Берлином

Берлин, площадь Брайдшайдплац неподалеку от Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма и зоопарка. Тяжелая черная фура, груженая сталью, одиноко стоит посреди разгромленной рождественской ярмарки. Это самый крупный теракт в Германии с момента объединения страны. Несколькими днями ранее этот грузовик совершил массовый наезд на людей, которые собрались, готовясь к праздникам. Двенадцать человек погибли, около пятидесяти получили ранения, в том числе тяжелые. Жестокость, с которой было совершено нападение на празднующих, повергла Германию в тихий шок.

"Это как в Ницце, совсем как в Ницце", — будут говорить потом эксперты и простые жители.

И хотя Госдеп США еще в ноябре предупреждал, что ИГ и "Аль-Каида" выбрали рождественские праздники своими главными целями, обеспечить безопасность всех просто физически невозможно — их по всей стране были сотни. К сожалению, "не повезло" именно одной из берлинских.

Когда полицейские исследовали кабину "Скании", то нашли не только тело погибшего поляка (видимо, настоящего водителя, который, по свидетельствам стражей закона, до последнего боролся с угонщиком за свою жизнь). Они нашли еще более важную зацепку — документы на имя Аниса Амри. С этого времени карусель европейских сил безопасности закрутилась и до сих пор выдает все новые и новые подробности его жизни и преступной деятельности.

Из Туниса в Европу: преступный путь Аниса Амри

Совершать вооруженные ограбления Анис начал еще в родном Тунисе, там он был заочно осужден на пять лет тюрьмы. Несмотря на это, смог покинуть страну после Жасминовой революции в 2011-м, чтобы избежать заключения и перебраться в Европу, как сообщил его отец в интервью местному радио.

Его семья рассказала, что была шокирована новостью о том, что Анис Амри — главный подозреваемый в берлинском теракте. "Когда я увидел своего брата в средствах массовой информации, я не мог поверить своим глазам. Я в шоке и не могу поверить, что это тот, кто совершил это преступление", — сказал его брат Абделькадер Амри. "Но если он виновен, он заслуживает осуждения. Мы отвергаем терроризм и террористов — у нас нет никаких отношений с террористами", — заключил он.

По информации журналистов, в Европу Анис впервые попал в возрасте 19 лет в надежде получить убежище (Италия — обычный пункт назначения для мигрантов из Северной Африки). Там он нанес ущерб центру содержания мигрантов на о.Лампедуза, затем — школе на Сицилии. В стране пиццы в итоге он попал за решетку на четыре года, сначала в Катании, затем в Палермо, в тюрьме "Ucciardone". В этот период времени его должны были выслать обратно, но Тунис отказался предоставить свое согласие.

В Германию Амри попал в 2015 году. Въехал он в страну через южный город Фрайбург (убежища же просил будучи на севере, в Клеве). Его заявку отклонили, но разрешили жить в Германии временно, до возвращения на родину.

Еще в июле 2016-го он должен был быть депортирован, но до сих пор обладает статусом "временно отложенная депортация", так как Тунис постоянно затягивал с отправкой документов. Пришли они только вчера, когда Амри уже был в бегах…

"Первоначально Тунис вообще отказывался признавать его своим гражданином", — посетовал Ралья Йегер, министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия.

В августе 2016 Аниса задерживала полиция в южном Фридрихсгафене. При нем нашли поддельные итальянские документы. Тут следует заметить, что он пользовался шестью разными именами и тремя паспортами (Туниса, Египта и Ливана). Его зарегистрировали как беженца и отправили в лагерь на границу с Голландией, в Эммерих-ам-Райн.

Но было уже поздно: по сведениям, он вошел в круг приближенных к салафитскому радикальному имаму Абу Валаа (реальное имя — Ахмад Абдельазиз), известного как Безликий (он молился всегда спиной к людям и камерам). Последнего арестовали 8 ноября этого года по подозрению в рекрутинге молодежи на джихад в Сирию. Его сдал 22-летний юноша, вернувшийся оттуда. Он описал Абу Валаа как "... для ИГ он номер один в Германии". Амри контактировал с представителями ИГ как минимум один раз. Абу Валаа имел связи с двумя другими проповедниками ИГ в Германии — Бобаном Ш из Дортмунда И Хассаном С, 50-летним сотрудником туристического агентства в Дуйсбурге. Все они сейчас под стражей.

В ноябре исчез с радаров полиции и сам Анис. Перед этим он интересовался возможностями получения оружия и как самому сделать взрывчатку через контакты во Франции. Кроме этого, по информации телекомпании Bayerischer Rundfunk, он искал "сторонников для атаки с исламистской мотивацией".

США внесло его в "no-fly list". Также есть неподтвержденная информация о том, что Амри был драгдилером в одном из берлинских парков.

"Опасен для государства"

После теракта отношение к Анису Амри в Германии резко изменилось. Он стал новым главным подозреваемым в теракте на рождественской ярмарке, его внесли в список так называемых "Gefährder" — людей, опасных для государства. В этом списке 549 человек со всей Европы, их ищут в Бельгии, Германии, Франции, Британии… Все его звонки, передвижения и действия мониторились до сентября месяца.

"Это опасная личность, известная нам. Он потенциально жесток и должен был быть депортирован. Он провел день в тюрьме, но был отпущен, поскольку его личность не была установлена со 100% точностью", — пояснил Стефан Майер, один из парламентских спикеров.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где первоначально жил Анис Амри, говорят, что он еще в 2015-м планировал "акт насилия против государства", в связи с чем было начато расследование.

Сейчас полиция рыщет по земле Северный Рейн-Вестфалия в поисках самого Аниса и тех, кто может быть с ним связан. Полиция считает, что он ранен, возможно, тяжело, так что обыскивают еще и госпитали. За информацию о его местонахождении обещана награда в 100 тысяч евро.

Тунис как источник джихадистов

Несмотря на успешную революцию и бегство диктатора Зина Эль Абидина Бин Али, террористическая угроза из Туниса только растет. Теракт в Ницце совершил другой тунисец — Мохаммед Лауаредж-Булель. Более 3000 человек уехали из страны, чтобы воевать на стороне "Исламского Государства". Если Амри действительно родился в Татауине, то он почти автоматически попал под влияние ИГ, поскольку других перспектив для молодежи Туниса выйти из бедности пока не видно.

В самой стране джихадисты устроили два крупных теракта — в марте 2015 в музее Бардо погибли 23 человека, а через три месяца 38 туристов погибли на пляже в Сусе. А приграничный город Бен Гардан возле Татауина вообще был на короткое время захвачен силами ИГ.

Заключение

Теракт в Берлине оставил Ангелу Меркель еще более одинокой и атакуемой со всех сторон за свое решение впустить в страну более одного миллиона беженцев практически без проверки. Этот страшный инцидент может еще больше пошатнуть ее шансы вновь быть избранной канцлером и даст возможность подняться праворадикальным силам, таким как "Альтернатива для Германии". Он поставил Германию в один ряд с Британией, Испанией, Францией и Бельгией — странами, уже испытавшими крупные террористические атаки. В Германии после этого страшного дня многое изменится, и не факт, что в лучшую сторону для беженцев.