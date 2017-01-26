Отношения между Польшей и Украиной зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля — замглавы МИД Польши

26 января 2017, 09:48
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Еесли решение о запрете въезда для Р.Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме "Польша-Украина", который начнется в польском Ряшеве 27 января

Отношения между Польшей и Украиной зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля — замглавы МИД Польши | Политика | Дело Увеличить картинку

Отношения Варшавы и Киева зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы, считает заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак.

"Без разъяснения этой ситуации, без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество", — цитирует слова Я.Джеджичака польскон издание "Rzeczpospolita" в среду.

По его словам, МИД Польши удивлен таким решением СБУ. "Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места", — отметил замминистра.

Я.Джеджичак также подчеркнул что, если решение о запрете въезда для Р.Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме "Польша-Украина", который начнется в польском Ряшеве 27 января. "Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить", — добавил дипломат.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской такой запрет был издан еще летом 2016 года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

По информации польских СМИ, 17 января мэр Перемышля не смог пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны.

По информации СМИ, в июне 2016 г произошло нападение на мирную украинскую процессию и был отменен праздник Ивана Купала в Перемышле. Мэр города Роберт Хома сначала назвал нападение на процессию "недопустимым", однако потребовал от местных украинцев занять четкую позицию "по случаям героизации ОУН-УПА и событий нашей общей истории, как Волынская трагедия, поскольку это темы, которых избежать не удастся".

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: польша , украина , мид , сбу

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Отношения между Польшей и Украиной зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля — замглавы МИД Польши | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты В Британии скрыли неудачный запуск баллистической ракеты В Италии лавина похоронила под собой отель: есть погибшие (обновлено) В Италии лавина похоронила под собой отель: есть погибшие (обновлено)
Все новости
Комментируемые
1 В Италии лавина похоронила под собой отель: есть погибшие (обновлено) 2 Бывший президент Гамбии Яхья Джамме по телевидению объявил об уходе с должности (дополнено) 3 Израильский сатирик запустил шокирующий сайт против селфи у мемориала жертвам Холокоста 4 В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие и раненые 5 Пентагон заявил об уничтожении двух лидеров "Аль-Каиды" в Сирии
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.