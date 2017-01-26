Отношения между Польшей и Украиной зависят от отмены запрета на въезд мэру Перемышля — замглавы МИД Польши

Отношения Варшавы и Киева зависят от отмены запрета на въезд в Украину для мэра польского города Перемышля Роберта Хомы, считает заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак.

"Без разъяснения этой ситуации, без отмены решения трудно представить себе дальнейшее сотрудничество", — цитирует слова Я.Джеджичака польскон издание "Rzeczpospolita" в среду.

По его словам, МИД Польши удивлен таким решением СБУ. "Этот инцидент абсолютно не должен был иметь места", — отметил замминистра.

Я.Джеджичак также подчеркнул что, если решение о запрете въезда для Р.Хомы не будет отменено, представители польского МИД откажутся от участия в X Форуме "Польша-Украина", который начнется в польском Ряшеве 27 января. "Это будет только начало нашей реакции, которая будет далеко идущей, в этом могу заверить", — добавил дипломат.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской такой запрет был издан еще летом 2016 года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

По информации польских СМИ, 17 января мэр Перемышля не смог пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны.

По информации СМИ, в июне 2016 г произошло нападение на мирную украинскую процессию и был отменен праздник Ивана Купала в Перемышле. Мэр города Роберт Хома сначала назвал нападение на процессию "недопустимым", однако потребовал от местных украинцев занять четкую позицию "по случаям героизации ОУН-УПА и событий нашей общей истории, как Волынская трагедия, поскольку это темы, которых избежать не удастся".