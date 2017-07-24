Почему японцы 900 компаний раз в году будут работать дома

24 июля 2017, 21:10
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Сегодня, 24 июля, в Японии прошла акция Telework Day. Сотрудники 900 компаний не поехали в офис и остались работать дома В 2020 году в этот день в Японии состоится открытие Олимпиады. И эти два события оказывается связаны между собой

Почему японцы 900 компаний раз в году будут работать дома | Общество | Дело Увеличить картинку

Сегодня, 2 4 июля в Японии сотрудники 900 компаний не поехали в офис и остались работать дома. Акцию назвали Telework Day и она будет проходить раз в год вплоть до Олимпиады 2020 года, чье открытие так же состоится 24 июля, сообщает meduza со ссылкой на the japan news.

С помощью акции японские власти планируют уменьшить нагрузку на общественный транспорт, а также подготовить общество к трудовой реформе.

"Как только начнется Олимпиада, добраться до работы будет очень трудно, поэтому мы проводим этот эксперимент", — рассказал президент института бизнеса Ricoh Такаси Козу. Он считает, что молодое поколение японцев иначе относится к труду, и компаниям нужно предлагать им новые условия работы.

Японским компаниям важно, чтобы их сотрудники присутствовали в офисе. При этом некоторым японцам приходится работать по 12 часов. Поэтому они переходят на удаленную работу медленнее, чем жители Европы и США.

Однако правительство Японии утверждает, что переход на удаленную работу поможет повысить производительность труда.

"Мы делаем это для Олимпиады. Но долгосрочная цель — получить более гуманные условия труда", — заявил Хироси Оониси из министерства экономики Японии. На данный момент японское правительство только разрабатывает трудовую реформу.

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Теги: япония , олимпиада

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Почему японцы 900 компаний раз в году будут работать дома | Общество | Дело
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