Полиция в Азердбайджане задерживает геев и трансгендеров якобы за проституцию

По официальной версии МВД, полицейские задерживают геев, которые занимаются проституцией. Адвокат Самид Рахимли заверил, что это не так. "Полиция нацелена на геев в принципе, а не на проституток, как они об этом заявляют", — сказал он NYT.

Как рассказал Самид Рахимли, задержанных подвергали пыткам электрошоком, некоторым обривали голову. Власти Азербайджана заявляют, что рейды связаны с жалобами местных жителей.