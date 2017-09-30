Полиция в Азердбайджане задерживает геев и трансгендеров якобы за проституцию

По официальной версии МВД, полицейские задерживают геев, которые занимаются проституцией. Адвокат Самид Рахимли заверил, что это не так. "Полиция нацелена на геев в принципе, а не на проституток, как они об этом заявляют", — сказал он NYT.
Как рассказал Самид Рахимли, задержанных подвергали пыткам электрошоком, некоторым обривали голову. Власти Азербайджана заявляют, что рейды связаны с жалобами местных жителей.
Официально в Азербайджане не запрещены гомосексуальные отношения. Тем не менее, представители ЛГБТ подвергаются там осуждению и преследованию, пишет "Медуза".
В рейтинге организации ILGA-Europe, которая отслеживает нарушение прав ЛГБТ, Азербайджан занимает последнее место по благоприятности условий жизни для ЛГБТ сообщества. Кстати, ни одна из постсоветских стран не набрала больше трети баллов в этом рейтинге.