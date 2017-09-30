Полиция в Азердбайджане задерживает геев и трансгендеров якобы за проституцию

30 сентября 2017, 13:10
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В Азербайджане за неделю задержали более 50 геев и трансгендеров. По официальной версии МВД, полицейские задерживают геев, которые занимаются проституцией. Правозащитники заявляют, что это не так

Полиция в Азердбайджане задерживает геев и трансгендеров якобы за проституцию | Общество | Дело Увеличить картинку

В Баку за неделю сотрудники полиции задержали более 50 геев и трансгендеров, сообщает The New York Times со ссылкой на правозащитников и адвокатов. Правозащитник Джавид Набиев рассказал изданию "Настоящее время", что некоторые из задержанных получили до 30 суток ареста.

По официальной версии МВД, полицейские задерживают геев, которые занимаются проституцией. Адвокат Самид Рахимли заверил, что это не так. "Полиция нацелена на геев в принципе, а не на проституток, как они об этом заявляют", — сказал он NYT.

Как рассказал Самид Рахимли, задержанных подвергали пыткам электрошоком, некоторым обривали голову. Власти Азербайджана заявляют, что рейды связаны с жалобами местных жителей.

Официально в Азербайджане не запрещены гомосексуальные отношения. Тем не менее, представители ЛГБТ подвергаются там осуждению и преследованию, пишет "Медуза".

В рейтинге организации ILGA-Europe, которая отслеживает нарушение прав ЛГБТ, Азербайджан занимает последнее место по благоприятности условий жизни для ЛГБТ сообщества. Кстати, ни одна из постсоветских стран не набрала больше трети баллов в этом рейтинге.

Радужный рейтинг

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Теги: гомосексуализм , азербайджан , полиция

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Полиция в Азердбайджане задерживает геев и трансгендеров якобы за проституцию | Общество | Дело
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