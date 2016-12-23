Правительство Италии направит 20 млрд евро на спасение банков

23 декабря 2016, 09:12
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Согласно указу правительства, значительные финансовые средства будут направлены на предотвращение банкротства и гарантию средств вкладчиков итальянских банков

Правительство Италии направит 20 млрд евро на спасение банков | Экономика | Дело Увеличить картинку

Правительство Италии утвердило пакет неотложных антикризисных мер объемом до 20 миллиардов евро на спасение банковского сектора. Премьер-министр страны Паоло Джентилони заявил о принятии правительственного постановления в ночь на пятницу, 23 декабря, передает DW со ссылкой на AFP.

Согласно указу правительства, значительные финансовые средства будут направлены на предотвращение банкротства и гарантию средств вкладчиков итальянских банков, страдающих от кредитного кризиса. Общий объем просроченных кредитов достигает 360 миллиардов евро, что приблизительно сравнимо с четвертью ВВП Италии.

Банковским кризисом в Италии в наибольшей степени поражен основанный в 1472 году банк Monte dei Paschi di Siena (BMPS), считающийся старейшим банком мира. Если до конца текущего года не удастся провести его докапитализацию в размере 5 миллиардов евро, банк может лопнуть. Принятие антикризисного пакета фактически означает национализацию BMPS. Кризисом также затронуты крупные банки Unicredit и Intesa SanPaolo и целый ряд других финансовых институтов.

Банковский кризис в Италии развивается с июля, когда стало известно о требовании Европейского центрального банка (ЕЦБ) к BMPS существенно сократить объем "гнилых" кредитов. Государственная задолженность Италии при этом перевалила за 2,2 триллиона евро и достигла рекордных 133 процентов ВВП.

Бывший министр иностранных дел 62-летний Джентилони возглавил правительство Италии 11 декабря после того, как в отставку ушел Маттео Ренци после провала референдума об изменениях в конституцию Италии.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: банки, италия

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Правительство Италии направит 20 млрд евро на спасение банков | Экономика | Дело
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