Путин подписал закон об ограничении денежных переводов в Украину‍

04 апреля 2017, 09:59
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Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ

Путин подписал закон об ограничении денежных переводов в Украину‍ | Экономика | Дело Увеличить картинку

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ. Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Закон вступает в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяется на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы РФ Владислав Резник, документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины. Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.

Как сообщалось, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряда российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

По материалам: УНИАН
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Теги: россия , владимир путин , платежные системы

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Путин подписал закон об ограничении денежных переводов в Украину‍ | Экономика | Дело
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