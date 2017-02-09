Путин провел заседание Совбеза РФ: обсуждали войну с Украиной

09 февраля 2017, 18:15
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На Совете безопасности России обсудили ситуацию на линии разграничения на оккупированном Донбассе

Увеличить картинку Фото: пресс-служба Кремля

Ситуация на юго-востоке Украины обсуждалась на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Была подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания обсуждались текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, затрагивались также ситуация на линии разделения на юго-востоке Украины. Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений", — сообщил Песков.

Напомним, во вторник Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она обратилась к российскому президенту с просьбой "оказать влияние на пророссийских сепаратистов".

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Теги: владимир путин , война с россией

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