Путин провел заседание Совбеза РФ: обсуждали войну с Украиной

Ситуация на юго-востоке Украины обсуждалась на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Была подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе совещания обсуждались текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, затрагивались также ситуация на линии разделения на юго-востоке Украины. Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений", — сообщил Песков.

Напомним, во вторник Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она обратилась к российскому президенту с просьбой "оказать влияние на пророссийских сепаратистов".