Россия и Иран несут ответственность за атаку в Сирии — Тиллерсон

ссекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Иран несут большую моральную ответственность за гибель мирных жителей в Сирии в результате применения авиацией химического оружия. Об этом сообщает The Hill.

"Мы снова призываем Россию и Иран использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы убедиться, что подобная ужасающая атака никогда не повторится. Как самопровозглашенные гаранты соглашения, заключенного в Астане, Россия и Иран также несут огромную моральную ответственность за эти смерти", — заявил Тиллерсон.

По его словам, сирийский диктатор, президент Сирии Башар Асад действует именно с жестоким нескрываемым варварством.

"Хотя мы продолжаем следить за этой ужасной ситуацией, уже ясно, что Башар Асад действует именно так — с жестоким нескрываемым варварством", — сказал госсекретарь США.

"Те, кто его поддерживает, включая Россию и Иран, не должны питать никаких иллюзий по поводу Асада или его намерений", — подчеркнул Тиллерсон.

Он добавил, что любой, кто использует химическое оружие для нападения на собственный народ, демонстрирует полное безразличие и одолжен ответить за это.

4 апреля сообщалось, что в результате химической атаки в сирийской северо-западной провинции Идлиб погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще 300 пострадали.