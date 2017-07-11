Россия планирует выслать 30 американских дипломатов

Россия планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на источник в МИД России.

Как отмечает издание, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. "Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — рассказал источник.

По словам замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия выжидала полгода урегулирования новой администрацией США дипломатического кризиса. "За полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия - уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы - другого способа общения с Россией быть не может", - резюмировал сенатор.

Напомним, администрация Трампа пытается ослабить одобренные Сенатом санкции против РФ.