Россия планирует выслать 30 американских дипломатов

11 июля 2017, 08:38
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

К таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года

Россия планирует выслать 30 американских дипломатов | Политика | Дело Увеличить картинку

Россия планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на источник в МИД России.

Как отмечает издание, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, которая находится под арестом с декабря прошлого года. "Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — рассказал источник.

По словам замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия выжидала полгода урегулирования новой администрацией США дипломатического кризиса. "За полгода Трамп то ли не смог, то ли не посчитал важным ситуацию исправить. И сейчас мы должны подвести черту и ответить зеркально. Это не является нашей демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа, это просто свидетельство того, что Россия - уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы - другого способа общения с Россией быть не может", - резюмировал сенатор.

Напомним, администрация Трампа пытается ослабить одобренные Сенатом санкции против РФ.

По материалам: РБК-Украина
Раздел: >
Теги: россия , дональд трамп , сша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Россия планирует выслать 30 американских дипломатов | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Россия требует согласия "ДНР/ЛНР" для полицейской миссии в Донбассе Россия требует согласия "ДНР/ЛНР" для полицейской миссии в Донбассе The New York Times рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи The New York Times рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Все новости
Комментируемые
1 Во Франции планируют расширить список обязательных прививок 2 В ООН объявили конкурс грантов для развития бизнеса на Донбассе 3 В Италии сегодня изберут меру пресечения бойцу АТО Маркиву 4 Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет 5 Россия продлила санкции против Украины и стран Запада
Все новости
Видео
 Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все видео
Фото
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.