Больше веселья, меньше нефти. Как собирается выживать Саудовская Аравия

"Саудовские лидеры хотят построить другой тип экономики. Но не могут" (с) Райан Ригг, адвокат, специалист по исламскому праву.

В 2017 году Саудовскую Аравию ждут новые вызовы и проблемы, которые прочными путами сдерживают ее развитие: относительно низкая цена на нефть, затратная война в Йемене и вызванный этим экономический кризис. Однако власть имущие не унывают, а ищут возможности обратить ситуацию хотя бы частично в свою пользу. Это воплощается во все большей приверженности страны к использованию возобновляемой энергии, в планах построить атомную электростанцию и даже позволить гражданам больше развлекаться!

Ниже мы детальнее рассмотрим перечисленное в трех аспектах: внутренней политике, экономике и энергетике.

Политика: больше смеха на фоне буксующих реформ

Заместителю наследного принца Мохаммаду бин Салману аль Сауду не до смеха: его смелая "Визия-2030", призванная реформировать закостенелую внутреннюю политику и экономику страны, а также снизить зависимость последней от нефти, пока не особо воспринимается, особенно в консервативных религиозных кругах. Некоторым шейхам молодой принц даже пригрозил "серьезными мерами", если те будут стоять на пути ее имплементации.

Но рядовым жителям королевства, где жесткий шариатский закон почти не оставляет пространства для развлечений, в том числе запрещая алкоголь, все же как-то нужно развлекаться среди песков пустыни. А тут еще и дрифтинг на двух колесах автомобилей запретили, наложив серьезный штраф. А ведь этим регион, вообще-то, был и знаменит! Дошло до того, что граждане едут в соседние ОАЭ или Бахрейн на новый фильм или концерт. Через мост короля Фахда, который ведет на остров и обратно, за 2015 год проехали 5 млн автомобилей. Дубай стал Меккой для деятелей искусства.

"Когда я езжу, я живу нормальной жизнью, — говорит 28-летний Анмар Фатальдин, чей бизнес сосредоточен на производстве комедийных шоу и "интеллектуального развлечения" в университетах. — Я могу ходить с моей женой без необходимости ее прикрывать, мы можем посещать концерты живой музыки или ходить на пляж с детьми. Этого нет здесь".

Но не все так плохо. Та же "Визия-2030" подразумевает получение доходов от индустрии развлечений, а также некоторое ограничение полномочий религиозной полиции нравов, которую ранее неоднократно обвиняли в провоцировании конфликтов и несправедливых замечаниях, включая избирательные аресты неженатых пар. Что ж, теперь она даже паспорт попросить не имеет права.

Недавно в стране провели шоу талантов, где мужчины и женщины сидели вперемешку, можно было делать селфи, а дети танцевали в такт музыке. Молодежи такое времяпровождение понравилось. "Я хотел бы больше таких шоу в королевстве", — говорит 20-летний Мохаммед Аль-Мавла, студент Университета Эр-Рияда.

Документ МбС, как называют принца Салмана на Западе, подразумевает строительство к 2020 году более 450 развлекательных заведений. Цель — поднять расходы саудовцев на увеселения на 6% и создать 100 тыс. рабочих мест.

"Это будет нашей экономической машиной, — убеждает еще один молодой реформатор — 36-летний Амр Аль-Мадани, глава недавно созданного органа регулирования развлечений. — Но, конечно, в рамках строгих моральных канонов ислама".

Для более консервативной части общества существует свое развлечение: поехать в пустыню, поставить палатку и жить как настоящие бедуины. Такой отдых тоже приносит прибыль. Например, канадский комик Рассел Питерс подзаработал на выступлениях перед такими туристами. Организаторы тоже не остаются в минусе.

Экономика, часть I: религиозность и ограничения для женщин стоят денег

Строгие религиозные правила Саудовской Аравии обходятся ее экономике в десятки миллиардов ежегодно. И если ранее это можно было покрыть доходами с продажи нефти, то теперь все иначе. "Постоянные перерывы на исламскую молитву (а это пять раз в день), во время которой многие заведения закрываются, приводит к существенной потере денег", — пишет адвокат Райан Ригг (работал в Саудовском королевстве с 2010 по 2012 годы) для издания Vox.

И если обычные офисные здания оборудованы молельнями и молитва занимает не более 15 минут, то в сфере услуг она растягивается на час или больше, поскольку надо закрыть кафе, ресторан или магазин, пойти в мечеть, вернуться и открыть заведение снова. И так четыре раза в день! Проблема также в том, что молитва происходит всегда в разное время.

Короче говоря, по мнению Ригга, от 10% до 45% времени обычный работник в Саудовской Аравии занят не делом, а всем, кроме дела: разговорами, намазом, перепиской и т.д. Это стоит экономике в целом около $510 млрд в год, по самой грубой оценке. Для не особо шикующей ныне страны это большие деньги. Даже если исключить все экспортные поставки нефти и посмотреть исключительно на сектор услуг, потери от Salat (времени на молитву) все равно будут более $120 млрд в год.

Еще $80 млрд в год правительство теряет на гендерных ограничениях, не допуская на определенные посты и к некоторым видам работ женщин. И даже если последние получают должность, о равенстве и речи быть не может — зарплата женщин значительно ниже, а ограничений — даже по передвижению — больше.

Экономика Саудовской Аравии составляет около 20 процентов от общего объема ВВП этого региона. Это означает, что если Саудовская Аравия сможет сократить гендерный разрыв в области занятости женщин и подтянуть его к показателям, аналогичным тем, которые были в США более 50 лет назад, она потенциально сможет увеличить ВВП на $80-100 млрд. Как раз та сумма, которая и теряется страной сейчас.

В то время как 30% занятости женщин теоретически может быть достигнуто за счет увеличения количества низкооплачиваемых рабочих мест в розничной торговле (что является одним из пунктов "Визии-2030"), крайне маловероятно, что занятость женщин выйдет за эти пределы или что они смогут получить более высокооплачиваемую работу до тех пор, пока в Саудовской Аравии существует система гендерных ограничений.

В итоге более $200 млрд в год теряется на религиозных традициях в секторе услуг и госуправлении, которые уже давно ослаблены в некоторых государствах Аравийского полуострова. Часть из них уже обогнала Саудовскую Аравию по темпам экономического развития. А ведь эти деньги могли пойти как раз на диверсификацию саудовской экономики и создание новых возможностей помимо нефти.

Экономика, часть II: бюджет и нефть. Выживание в условиях ограниченных ресурсов

Раз уж мы затронули диверсификацию экономики, а выше разобрали ограничения в секторе услуг, логично было бы обсудить проблемы саудовцев в нефтедобывающей отрасли, которая все еще формирует до 90% госбюджета. Последние прогнозы МВФ безрадостны для Эр-Рияда — на фоне низкой цены на "черное золото" ВВП вырастет в 2017 году разве что на 0,4% с первоначальных 2%. Правда, к 2018 году планируется отскок до 2,3%. А все потому, что на отрасли лежит обязательство сократить добычу нефти и держать ее на уровне менее 10 млн баррелей в день при потребности в 94,2 млн баррелей. Цена барреля нефти, заложенная в бюджете, составляет $43, но эта цифра очень волатильна и может как подниматься, так и падать.

Расходы и инфляция растут, и королевство вынуждено было пойти на долговой рынок и занять $15 млрд для их покрытия. Денег в казну может добавить приватизация крупнейшего госпредприятия страны — нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

"На осмысленную диверсификацию такой экономики нужно время, — говорит Моника Малик, главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank. — Саудовская Аравия остается зависимой от нефти, и в текущих ценах способность правительства стимулировать рост ограничена".

И это правда. В бюджете на 2017 год заложен относительно терпимый дефицит в 7,7% ВВП за счет сокращения социальных программ и выплат государственным служащим. Но цифра может снова увеличиться, если цена нефти пойдет вниз, а соглашение о сокращении добычи останется в силе.

Как член ОПЕК Саудовская Аравия уже высказалась за то, чтобы снова наращивать добычу после полугода действия соглашения по ее сокращению, или даже раньше, если будет преодолено перенасыщение рынка. Постройка газового завода Васит уменьшила зависимость страны от нефти (ранее на электричество и работу кондиционеров летом тратилось до 900 тыс. баррелей в день) и высвободила еще большее количество нефти для экспорта. Уменьшение топливных субсидий на 2% также способствовало постепенному отказу от нефти внутри страны.

Но описанное выше — все равно не что иное, как история арабского королевства, которое вынуждено экономить, жить по средствам и урезать баснословные расходы, чего не происходило уже очень давно. Мы не знаем наверняка, как сложится 2017 год для Саудовской Аравии, но то, что это будет выживанием в условиях ограниченных ресурсов, сомнений нет.

Энергетика: возобновляемая энергия и мечты об атоме

"Саудовская Аравия выделит в течение следующих нескольких недель средства на первую фазу масштабной программы по созданию возобновляемых источников энергии стоимостью от $30 млрд до $50 млрд", — сообщил министр энергетики Халид Аль-Фалих.

"Крупнейший производитель нефти в ОПЕК планирует произвести около 10 гигаватт из возобновляемых источников энергии, в первую очередь солнечной и ветровой энергии, к 2023 году", — сказал он на энергетической конференции в Абу-Даби.

"10 гигаватт — это только начало, — убежден министр. — Мы пока не можем вам сообщить показатели к 2050 году".

Первый тендер будет проведен на 400 мегаватт мощности ветровой и 300 мегаватт солнечной энергии. Это будет стоить около $700 млн, по словам Роберто де Диего Арозамены, CEO Abdul Lateef Jameel Energy. Его компания планирует принять участие в торгах по контракту.

"Начало процесса тендера является признаком, что Саудовская Аравия серьезно относится к достижению целей", — согласился Арозамена.

"Саудовская Аравия планирует к 2030 году производить 70% своей мощности из природного газа и 30% от возобновляемых источников энергии и других источников", — пояснил Аль-Фалих.

Строительство новых, более мощных солнечных электростанций и развитие ядерно-энергетической отрасли является частью более широкого плана, который заместитель кронпринца Мохаммед бин Салман объявил в апреле, чтобы диверсифицировать экономику и снизить зависимость от продажи нефти как основного источника государственных доходов.

"Саудовская Аравия также на самом деле движется в сторону развития ядерной энергетики и намерена построить два реактора общей мощностью 2,8 ГВт, — сказал Аль-Фалих. "Они сейчас на стадии проектирования", — добавил он.

"В настоящее время саудовская солнечная программа жизнеспособна", — говорит Франческо Стараче, генеральный директор итальянской компании Enel SpA, которая хочет участвовать в проектах возобновляемых источников энергии в королевстве. Саудовская Аравия "не имеет никаких проблем в привлечении финансовых ресурсов при условии, что основные правила четко определены", сказал он в субботу в интервью Bloomberg в Абу-Даби.

Выводы и прогнозы

Саудовская Аравия с надеждой смотрит в следующий год, несмотря на нависшие над нефтяным царством грозовые тучи.

В случае если план "Визия-2030" победит и страна хотя бы частично отвернется от нефти и газа, способствуя росту не нефтяных секторов и принятию сбалансированного бюджета в ближайшие пять-десять лет, появятся сдержанные причины для радости.

Но нефть по-прежнему является наиболее важным компонентом в саудовской экономической картине. Бюджет на 2017 год и прогнозы на будущее основаны на предположении, что цены на нефть поднимутся обратно до $60 к 2018 году.

Если роста цен не произойдет, то казначейство страны будет продавать больше облигаций и накапливать больше долгов, снова ввергая Аравию в период нестабильности.