Собчак официально выдвинули кандидатом в президенты России

Ксения Собчак, которая ранее уже заявляла о намерении участвовать в президентских выборах, получила партийную поддержку. Своим кандидатом ее выдвинула "Гражданская инициатива". Съезд прошел 23 декабря в Москве.

"Голосования делегатов съезда распределились следующим образом: за — 96, против — 7, воздержалось — 0", — сообщил секретарь счетной комиссии.

Известная телеведущая не только определилась с партийной принадлежностью, но и вошла в руководство "Гражданской инициативы".



"Знаю о том, что могла не вступать в партию, но это было мое решение. Потому что мне бы хотелось, чтобы на основе партии "Гражданская инициатива" мы и дальше продолжали активную политическую борьбу. И, конечно же, президентские выборы — это только этап на этом поле политической борьбы. Впереди, давайте не забывать, нас ждут еще и думские выборы", — сказала Ксения Собчак.

Собчак в своей предвыборной программе, в которой в общей сложности 123 пункта, предлагает изменить форму государственного управления, сделав Россию не президентской, а парламентской республикой с сильными и самостоятельными регионами.

"Россия не может быть больше президентской республикой. Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Назначать правительство, регулировать отношения между субъектами федерации",— заявила она на съезде "Гражданской инициативы".

"Мы должны вернуть в Россию федерализм. Только самостоятельные и сильные регионы способны выдержать все испытания, которые готовит нам будущее",— считает она.

Также программой предусмотрено разделение властей — обеспечение полной независимости суда от исполнительной власти, с которой он никак не должен быть связан.

Кроме того, Собчак предлагает прекратить военные операции за рубежом: "Мы должны обеспечить мир. Из Сирии, Украины, где бы они ни были сейчас по приказу власти, мы должны вернуть наших солдат домой. Это наши братья и дети, им есть, что делать дома, им нечего делать там",— заявила она.

По ее словам, исполнение ее программы даст возможность России вернуться в "родной европейский дом", так как "у нас нет никакого другого пути, кроме европейского".

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.