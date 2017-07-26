Соглашение об ассоциации с ЕС заработает с 1 сентября

Официальный журнал Европейского Союза опубликовал сообщение о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной с 1 сентября 2017 года.

Об этом сообщает сайт законодательства ЕС.

"Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года (1), вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение 11 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Как известно, 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".