США будут поддерживать наращивания потенциала Вооруженных сил Украины

16 февраля 2017, 09:02
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с первым замминистра обороны США Бобом Уорком

США будут поддерживать наращивания потенциала Вооруженных сил Украины | Политика | Дело Увеличить картинку

США будут поддерживать наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Об этом заявил первый замминистра обороны США Боб Уорк в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Пентагона.

Как сообщается, Уорк и Климкин обсудили недавнюю эскалацию конфликта на Донбассе, а также помощь, оказываемую США в области безопасности и обороны. "Уорк подчеркнул, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и наращивание потенциала Вооруженных сил Украины. Кроме того, он призвал Украину сохранять приверженность к осуществлению реформ, что сделает ее оборонные предприятия более эффективными и действенными", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Климкин подчеркнул важность поддержки со стороны США права Украины определять свой собственный курс внешней политики и подтвердил приверженность Украины к выполнению минских соглашений.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что с Россией необходимо вести переговоры "с позиции силы".

По материалам: РБК-Украина
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Теги: пентагон , сша , павел климкин , армия

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США будут поддерживать наращивания потенциала Вооруженных сил Украины | Политика | Дело
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