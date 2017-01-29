США запретят жителям семи стран въезд на свою территорию

29 января 2017, 09:34
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Запрет будет введен и в отношении обладателей Грин-карты

США запретят жителям семи стран въезд на свою территорию | Общество | Дело Увеличить картинку

Запрет на въезд в США жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением коснется также и обладателей Грин-карты (постоянного вида на жительство в США).
Об этом сообщили в американском министерстве внутренней безопасности, пишет BBC.

"Запрет будет введен и в отношении обладателей Грин-карты", — подтвердила представитель ведомства Джиллиан Кристенсен.

Таким образом, граждане Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали и Судана, у которых есть Грин-карта, выехав за пределы США, не смогут вернуться в страну.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

В тексте указа Трампа о приостановке программы приема беженцев отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году, при этом приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам.

По материалам: Украинская правда
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Теги: сша

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США запретят жителям семи стран въезд на свою территорию | Общество | Дело
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