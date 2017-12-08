Газпром уже полностью подготовился к строительству газопровода "Северный поток-2"

Контракты на все материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода "Северный поток-2", подписаны. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Подготовка к началу строительства газопровода идет полным ходом. На данный момент подписаны контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для выполнения строительных работ", — отмечается в сообщении.

Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о ходе реализации проекта "Северный поток — 2". На заседании было отмечено, что работа над проектом продолжается по плану при поддержке крупнейших энергетических компаний Европы.

В настоящее время идет оформление разрешительных документов. В государственные органы Германии, Дании, Финляндии и Швеции представлены результаты национальных отчетов об оценке воздействия проекта на окружающую среду. В этих странах также поданы заявки для получения разрешений на строительство соответствующих участков газопровода.

Члены правления "Газпрома" выразили уверенность в том, что проект "Северный поток — 2" будет реализован в срок, и газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, парламент Дании создал правовую основу для блокировки в национальных водах газопровода "Северной поток — 2". После принятия соответствующих поправок к законам правительство получит возможность запрещать прокладку кабелей и труб по датским территориям, руководствуясь внешнеполитическими и оборонными соображениями. Ранее ведомства при вынесении подобных решений могли учитывать только вопросы безопасности и экологии.

Стоимость строительства "Северного потока — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Украина и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока — 2", поскольку опасаются утраты транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Парламент Дания принял закон о запрете строительства российского газопровода через территорию страны.