Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в солдат, есть погибшие и раненые (дополнено)

Четыре израильских кадета погибли в теракте в Иерусалиме в результате наезда грузовика, сообщает полиция. По крайней мере 15 — ранены. Теракт произошел в районе Армон Ха Натцив на популярной набережной с видом на окруженный стеной Старый город Иерусалима. Все погибшие — солдаты Армии обороны Израиля (три девушки и парень). Они пока не идентифицированы. Они совершали туристическую поездку в Старый город.

Один человек находится в тяжелом состоянии, 4 в состоянии средней тяжести, 10 человек отделались легкими травмами. Террорист идентифицирован израильскими СМИ как Фади аль-Канбар, 28-летний палестинец из Джабель Мукабер — области рядом с Восточным Иерусалимом. Он был застрелен в упор. Пока ничего не известно насчет мотивов нападения водителя.

ХАМАС, группировка из сектора Газа, восхвалила атаку на своих официальных форумах, но не взяла ее на себя. Мэр Иерусалима, Нир Баркат, призвал "не дать терроризму победить". Позже премьер-министр Беньямин Нетаньяху сказал, что погибший террорист — "сторонник ИГ", но не привел конкретных доказательств этому.