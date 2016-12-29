Трамп выступает против новых санкций в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп не поддерживает намерение администрации действующего президента Барака Обамы ввести новые санкции против России. Об этом он заявил, находясь во Флориде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, США намерены ввести новые санкции против России за хакерские атаки на компьютерную систему Демократической партии во время предвыборной кампании. "Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна", — сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Барака Обамы сегодня, 29 декабря 2016 года, объявит о новых санкциях против России за вмешательство в американские выборы.



