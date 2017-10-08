Трамп заявил, что переговоры с КНДР уже не сработают

08 октября 2017, 09:35
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи "сработает только одна вещь"

Трамп заявил, что переговоры с КНДР уже не сработают | Политика | Дело Увеличить картинку

​"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал Трамп в Twitter.

О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей", не ответив на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду.

В последнее время Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются резкими заявлениями. Так, президент США с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.

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Теги: дональд трамп , кндр

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Трамп заявил, что переговоры с КНДР уже не сработают | Политика | Дело
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