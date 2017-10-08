Трамп заявил, что переговоры с КНДР уже не сработают

​"Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь", — написал Трамп в Twitter.

О чем именно идет речь, Трамп не уточнил.

В пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о "затишье перед бурей", не ответив на просьбы журналистов уточнить, что он имел в виду.

В последнее время Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются резкими заявлениями. Так, президент США с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам. В ответ северокорейский лидер пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.