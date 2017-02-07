Тревел-стартапы смогут получить до 2 млн евро от Booking.com

07 февраля 2017, 09:07
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Booking.com запустил программу поддержки стартапов, призванную помочь проектам, которые ищут решения, "позитивно влияющие на окружающую среду, сохраняют или продвигают культурное наследие и нацелены на продвижение туризма"

Тревел-стартапы смогут получить до 2 млн евро от Booking.com | Общество | Дело Увеличить картинку

Международный сервис бронирования отелей Booking.com запустил программу поддержки стартапов Booster. Она призвана помочь проектам, которые ищут решения, "позитивно влияющие на окружающую среду, сохраняют или продвигают культурное наследие и нацелены на продвижение туризма". Лучшие участники программы могут получить от Booking.com гранты на сумму до 500 000 евро.

Прием заявок на Booster открыт до 1 марта этого года. В апреле компания выберет от 8 до 12 проектов, которые проведут три недели на обучающих сессиях в штаб-квартире Booking.com в Амстердаме. В них будут входить лекции сотрудников самой компании и предпринимателей сообщества Impact Hub, в партнерстве с которыми создана программа. В конце обучения стартапы проведут питч-сессию, презентуя свои планы масштабирования бизнеса.

Отобранные проекты могут получить гранты на сумму от 100 000 до 500 000 евро. По окончании программы выпускники также получат доступ к менторской поддержке экспертов Booking.com на период от 6 до 9 месяцев.

Чтобы пройти отбор, стартапы должны иметь "проверенную бизнес-модель" и готовность масштабироваться. Им необходимо зарегистрированное юридическое лицо, генерирующее доход, не превышающий 1,5 млн евро в год. Помимо этого судьи будут смотреть на объем потенциального рынка и возможности компании; влияние на окружающую среду, культурное наследие или всеобъемлющий рост; навыки и опыт команды.

Напомним, в прошлом году прокуратура Крыма открыла уголовное дело в отношении Booking.com.

По материалам: AIN
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Теги: гостиница , экология

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Тревел-стартапы смогут получить до 2 млн евро от Booking.com | Общество | Дело
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