Тревел-стартапы смогут получить до 2 млн евро от Booking.com
Тревел-стартапы смогут получить до 2 млн евро от Booking.com
07 февраля 2017, 09:07
Booking.com запустил программу поддержки стартапов, призванную помочь проектам, которые ищут решения, "позитивно влияющие на окружающую среду, сохраняют или продвигают культурное наследие и нацелены на продвижение туризма"
Международный сервис бронирования отелей Booking.com запустил программу поддержки стартапов Booster. Она призвана помочь проектам, которые ищут решения, "позитивно влияющие на окружающую среду, сохраняют или продвигают культурное наследие и нацелены на продвижение туризма". Лучшие участники программы могут получить от Booking.com гранты на сумму до 500 000 евро.
Прием заявок на Booster открыт до 1 марта этого года. В апреле компания выберет от 8 до 12 проектов, которые проведут три недели на обучающих сессиях в штаб-квартире Booking.com в Амстердаме. В них будут входить лекции сотрудников самой компании и предпринимателей сообщества Impact Hub, в партнерстве с которыми создана программа. В конце обучения стартапы проведут питч-сессию, презентуя свои планы масштабирования бизнеса.
Отобранные проекты могут получить гранты на сумму от 100 000 до 500 000 евро. По окончании программы выпускники также получат доступ к менторской поддержке экспертов Booking.com на период от 6 до 9 месяцев.
Чтобы пройти отбор, стартапы должны иметь "проверенную бизнес-модель" и готовность масштабироваться. Им необходимо зарегистрированное юридическое лицо, генерирующее доход, не превышающий 1,5 млн евро в год. Помимо этого судьи будут смотреть на объем потенциального рынка и возможности компании; влияние на окружающую среду, культурное наследие или всеобъемлющий рост; навыки и опыт команды.
Напомним, в прошлом году прокуратура Крыма открыла уголовное дело в отношении Booking.com.