Умер российский медиаменеджер и известный блогер Антон Носик

О смерти медиаменеджера, популярного блогера Антона Носика сообщил владелец российского делового издания "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. О причинах смерти Носика ничего не сообщается. Кудрявцев добавил, что о времени похорон будет объявлено отдельно.

Демьян Кудрявцев

Это правда. Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже.

Как рассказали радиостанции "Эхо Москвы" знакомые Носика, причиной смерти стал сердечный приступ.

Антон Носик родился в 1966 году. Окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. В 1998 году при содействии Фонда эффективной политики основал Gazeta.ru, а в 1999 году Lenta.ru, главным редактором которой он был до 2004 года. Участвовал в создании NEWSru и других медиа-проектов. С 2009 по 2011 год Носик был главным редактором портала BFM.ru. Работал в компании SUP Media бизнесменов Эндрю Полсона и Александра Мамута, которая сначала приобрела у Six Apart — владельца LiveJournal (ЖЖ) — лицензию на обслуживание русскоязычного сектора "Живого журнала", а затем и весь LiveJournal. Ввел популярный блог в "Живом журнале", за один из постов о военной операции в Сирии его признали виновным в экстремизме и обязали выплатить штраф, пишет РБК.