В Анталье запретили публичное распитие алкогольных напитков

02 мая 2017, 17:30
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Штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир — около 25 евро

В Анталье запретили публичное распитие алкогольных напитков | Общество | Дело Увеличить картинку

В Анталье ужесточили запреты на распитие алкогольных напитков за пределами отелей, кафе и баров, говорится в документе, размещенном на официальном сайте управления безопасности Антальи.

"В границах провинции Анталья вводится запрет на потребление алкогольных напитков публично и в виде, способном вызвать недовольство окружающих, в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок, здания железнодорожных и автовокзалов, улицы, переулки, исторические места и места проведения культурных мероприятий, культовые сооружения, заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, пространства под мостами, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов, а также любые транспортные средства вне зависимости от места их парковки", — сообщается в документе.

Штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир — около 25 евро.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: турция , туризм , алкоголь

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В Анталье запретили публичное распитие алкогольных напитков | Общество | Дело
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