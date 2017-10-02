В центре Лас-Вегаса неизвестный открыл стрельбу

Полиция в Лас-Вегасе сообщила о стрельбе на знаменитой улице, где расположены многочисленные казино. В результате в ночь на понедельник, 1 октября, ранены несколько человек, передает ряд СМИ со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino. Полиция сообщила, что нападавший еще не задержан и призвала граждан не приближаться к месту происшествия.

Рядом с местом происшествия проходил фестиваль музыки кантри. Согласно неподтвержденной информации, опубликованной несколькими пользователями в соцсети Twitter, преступник стрелял с верхних этажей отеля Mandalay Bay Hotel в сторону находящихся на концерте зрителей. Представитель университетской клиники Лас-Вегаса Данита Коэн сообщила о поступлении нескольких человек с огнестрельными ранениями.