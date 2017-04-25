В Евросоюзе ужесточили контроль над огнестрельным оружием

25 апреля 2017, 16:10
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Гражданским лицам запретят приобретать полуавтоматическое оружие

В Евросоюзе ужесточили контроль над огнестрельным оружием | Политика | Дело Увеличить картинку

Совет ЕС принял во вторник директиву о контроле над приобретением огнестрельного оружия и его владением. Пересматривается и дополняется существующая Директива 91/477/ECC.

"Новая директива об огнестрельном оружии предусматривает более строгий контроль за приобретением огнестрельного оружия и его владением, в частности, чтобы преступные группы или террористы не злоупотребляли существующими законными каналами и нормативными установками", — заявил в коммюнике министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абела.

Вносимые директивой поправки в законодательство ЕС продиктованы рисками для общественной безопасности и анализом недавних терактов, нацелены главным образом на улучшение отслеживаемости огнестрельного оружия (координацию маркировки и регистрации). Они касаются переделки оружия из травматического, сигнального, пневматического и даже бутафорского в боевое.

Более строгие правила приобретения и владения введены для наиболее опасных видов оружия. В частности, гражданским лицам запрещено приобретать полуавтоматическое оружие. Так, некоторое опасное полуавтоматическое огнестрельное оружие теперь добавлено в категорию А, и таким образом запрещено для использования в гражданских целях. Речь идет о коротких полуавтоматах с магазинами более 20 патронов и длинных полуавтоматах с магазинами 10 и более патронов.

Директива вступит в силу после совместного подписания Советом ЕС и Европарламентом и через 20 дней после ее публикации в Официальном журнале ЕС.

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Теги: евросоюз , оружие

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В Евросоюзе ужесточили контроль над огнестрельным оружием | Политика | Дело
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