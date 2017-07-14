В Иерусалиме произошел теракт

В Иерусалиме (Израиль) произошел теракт, в результате которого огнестрельные ранения получили три человека. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

"Три человека получили огнестрельные ранения в результате нападения террористов на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот в старом городе Иерусалима", — говорится в сообщении.

По данным местной полиции, три террориста открыли огонь по правоохранителям на Храмовой горе, а затем пытались скрыться в одной из мечетей. Отмечается, что на данный момент террористы ликвидированы, пострадавшие в ходе атаки — госпитализированы. У террористов при себе было 2 автомата "Карл Густав" и пистолет. Издание также отмечает, что по данным службы скорой медицинской помощи МАДА, двое раненых находятся в критическом состоянии, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции, в результате совместной операции сил безопасности и турецкой разведки, арестовали по меньшей мере 44 человека, подозреваемых в совершении двух терактов в Стамбуле в 2016 году, среди них двое организаторов.

