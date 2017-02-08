В Конгрессе США придумали, как не дать Трампу снять санкции с России

Как сообщает CNN, законопроект представит группа из 6 сенаторов обеих партий.

Законопроект, в частности, предусматривает необходимость Белому дому подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.

Инициаторами законопроекта выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Бен Кардин. Их также поддержали сенаторы Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.



Напомним, ранее Трамп сказал, что его совсем не настораживает, что обострение боев на украинском Донбассе произошло через день после его телефонного разговора с Путиным, напоминает обозреватель. Кроме того, новый американский президент сказал, что якобы "никто не может сказать точно", с кем воюет украинская армия.

