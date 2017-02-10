В Кремле уверяют, что на Донбассе нет российских танков

"По официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий военных сил Украины", — сказал Дмитрий Песков в пятницу.

На вопрос, откуда у "ополченцев Донбасса сотни танков", пресс-секретарь главы государства ответил: "Я могу только сказать, что, естественно, не от России".

По словам Пескова, данный вопрос "можно с одинаковым эффектом адресовать и в Москву, и в Киев". "Тут я не располагаю информацией", — сказал он.

3 февраля, отвечая на вопрос, когда у "ДНР" и "ЛНР" могут закончиться боеприпасы, Песков заявил: "Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины".

Напомним, в августе 2015 года Петр Порошенко сообщил, что Российская Федерация поставила ополченцам Донбасса 500 единиц танков и другой военной техники.