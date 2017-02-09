В Литве рассчитывают на украинских программистов и инженеров

09 февраля 2017, 12:24
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Литовское правительство решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран и надеется привлечь таких работников из Украины, сообщил премьер-министр Саулюс Сквярнялис

Увеличить картинку Саулюс Сквярнялис. Фото: Lrytas.lt

"Если смотреть на статистику последних лет, то тех люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польшей. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться", — заявил премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей.

В среду литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы, в частности программистов, специалистов в сфере информационных технологий, инженеров различных сфер, техников.

Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в другой стране без разрешения.

По материалам: Интерфакс
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Теги: рынок труда , литва

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